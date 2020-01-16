Известный украинский тренер может возглавить европейскую сборную

В понедельник украинец покинул Астану.

Бывший главный тренер Астаны Роман Григорчук в ближайшее время может возглавить сборную Азербайджана, передает портал dynamomania.com.

По информации источника, украинский наставник уже приступил к переговорам с местной федерацией футбола.

Григорчук хорошо известен по работе в Азербайджане — с 2015 по 2018 год он тренировал Габалу, с которой добывал серебряные и бронзовые медали национального первенства и дважды выходил в финал Кубка.

В начале недели украинец покинул пост главного тренера Астаны. За полтора года Григорчук дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выиграл Суперкубок страны.

В Украине Григорчук известен по работе с Черноморцем с 2010 по 2014 год. В сезоне 2013/14 он вывел одесситов в 1/16 финала Лиги Европы.