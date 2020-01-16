Сон, вправи на витривалість, вживання продуктів з антиоксидантами та інші заходи, на думку експертів з Індії, впливають на стан клітинних мітохондрій, і таким чином можуть сприяти омолодженню.

Мітохондрії – це крихітні електростанції всередині клітин, які беруть участь у виробництві енергії і відповідальні за клітинне дихання. Якщо мітохондрії починають функціонувати з порушеннями, людський організм починає насилу витримувати фізичні навантаження – при цьому все більш активно виражається його старіння. І навпаки: чим кращий стан мітохондрій, тим більше моложава людина.

Індійські експерти визначили 6 ключових способів омолодження, пов’язані з впливом на мітохондрії і поліпшенням їх роботи, повідомляється в The Times Hub.

Заняття на витривалість. Регулярні заняття фізкультурою, конкретно тренування на витривалість, допомагають поліпшити кількість та силу клітинних органел, уповільнити їх ослаблення, констатували фахівці.

Омолоджуючі продукти. Експертами рекомендуються продукти, багаті вітамінами, мінералами і антиоксидантами, такі як овочі, авокадо, горіхи і насіння, риба, м’ясо та фрукти. Вони відзначають, що підтримання молодості в першу чергу сприяють продукти харчування, в яких є L-карнітин, альфа-ліпоєва кислота і сірка.

Достатній сон. Це дуже важлива умова для омолодження, оскільки сон дозволяє мітохондріям відновлювати пошкоджені клітини.

Розслаблення. Медитація та інші техніки розслаблення тіла, такі як йога або тайцзи, зменшують окислювальний стрес, який є причиною раку, хвороби Альцгеймера і депресії – патологій, при яких старіння організму відбувається інтенсивніше.

Щоденні поїздки. Щоденний вихід з дому, прогулянки і поїздки експерти називають простим секретом омолодження, оскільки вони дозволяють уникнути ризику дефіциту вітаміну D, що бере участь у багатьох процесах в організмі.

Спокій. Індійські фахівці радять уникати суєти, яка призводить до стресу і занепокоєння, пов’язаних з системним запаленням і старінням як його наслідком. Важливо поступово вносити зміни в своє життя, насолоджуючись моментом, заявили вони.