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Австралия отказалась от помощи Украины в ликвидации последствий масштабных пожаров

16.01.2020

Правительство Австралии отказалось от помощи Украины для борьбы с масштабными лесными пожарами, передает  Громадське ТВ .

Представители австралийского правительства заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. В частности речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановлению инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

Как известно, опустошительные лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га – территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей. Жертвами пожаров стали не менее 27 человек. 2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики.

 

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