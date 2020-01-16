Даша Астафьева показала идеальную фигуру в белом костюме

Известная украинская певица Даша Астафьева показала новый яркий белый образ в классическом костюме

Даша в этот раз позировала в белых штанах и пиджаке, который был застегнут только на одну пуговицу. В его разрезе можно оценить формы знаменитости. На первом фото Дашу сняли во весь рост и она взялась одной рукой за талию, а на втором – более крупным планом и можно оценить мейкап певицы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Звезда представила необычные кадры из фотосессии, выставив нежное фото с видом на ее формы в тонком черном белье, расшитое кружевами и удивив при этом поклонников необычной и увлекательной задумкой. В руках звезда держит дополнение необычного образа – огромные крылья, состоящие из больших черных перьев.

Сообщалось, что известная украинская певица Дарья Астафьева показала довольно пикантный снимок.

Астафьева в этот раз позировала крупным планом в одной рубашке. Даша приспустила ее с плеч и декольте стало максимально экстремальным.

Фанаты не смогли оценить кадры, так как они были опубликованы в Сторис. Комментарии в этом режиме также отключены.

До этого мы писали, что Астафьева ошеломила лицом без макияжа.

При этом в жизни Даша носит удобную повседневную одежду, которая не стесняет движений, кроме того, она не стесняется показывать свое лицо без макияжа.

Певица позировала в черном сарафане в пол, которое украшено яркой цветочной вышивкой. По бокам на сарафане вшиты розовые полоски ткани, которые делают силуэт грациозней. Волосы красотка собрала в высокий пучок, а на лице ни грамма макияжа. Но стоит заметить, что так Астафьева выглядит даже лучше.