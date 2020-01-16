НАБУ оголосило в розшук колишнього нардепа

Національне антикорупційне бюро розшукує народного депутата минулого скликання з фракції “Народний фронт” Дениса Дзензерського. Його підозрюють у недекларуванні 4,7 мільярда гривень фінансових зобов’язань.

: сайт МВС

Деталі: Як випливає з повідомлення, Дзензерський переховується від слідства з 5 грудня 2019 року. Його підозрюють у недекларуванні 4,7 мільярда гривень фінансових зобов’язань.

Що було раніше: У листопаді 2019 Дзензерському повідомили про підозру, й оскільки він тоді не перебував за місцем проживання, це зробили поштою та “засобом електронного зв’язку”.

Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2018 років колишній депутат, з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан, не задекларував наявність у нього невиконаних фінзобов’язань перед банківськими установами на вищезазначену суму.

Передісторія:

У 2018 році НАЗК направило до НАБУ обґрунтовані висновки за результатами повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих Дзензерським.

Загалом Дзензерський не вказав у деклараціях фінансові зобов’язання на суму 4 823 675 079,14 грн.

Зобов’язання у колишнього нардепа виникли на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого районних судів Дніпропетровська. Рішення набрали законної сили, суди ухвалили стягнути з нардепа як поручителя у зобов’язаннях заборгованість за кредитними договорами.

Йдеться про ПАТ “ВТБ банк”, ПАТ “Банк Кредит Дніпро”, ПАТ “БТА Банк”.

Також Дзензерський приховував наявність корпоративних прав у ПАТ “МНК “Веста”.

Водночас у 2018 році прокурор САП закривав кримінальне провадження щодо Дзензерського. В НАБУ стверджували, що “усунули недоліки в поданні на зняття недоторканності з нардепа”.

У липні 2017 року САП вносила на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з Дзензерського.

Українська правда