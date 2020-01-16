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Правительство рассказало, какую компенсацию получат украинцы при увольнении

16.01.2020

Теперь работники без компенсации не останутся

Теперь выплаты при увольнении (по определенным статьям), будут составлять размер зарплаты не за один-два месяца, а благодаря новым изменениям в трудовом законодательстве, два-четыре, конечно же это будет зависеть от периода работы.

Об этом пишет korrespondent.net.

В новой версии трудового законодательства власти Украины также предусмотрели повышение выплаты компенсации при увольнении сотрудника. И повысятся они в два раза. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

С его слов стало понятно то, что теперь компенсация при увольнении будет составлять размер заработной платы за два-четыре месяца, а вот в старой законодательной базе компенсация составляла заработную плату за один-два месяца. Министр сказал, что увеличение размера компенсации, связано именно с тем, что после увольнения, украинец ищет работу в среднем 3,5 месяца, поэтому они учли изменения в трудовом законодательстве.

Так, в изменениях будет идти речь о том, что тому работнику, который проработал в компании от одного года до пяти лет – работодатель будет выплачивать заработную плату за два месяца, а вот если сотрудник проработал от пяти до десяти лет – работодатель выплатит компенсацию в размере заработной платы за четыре месяца.

“На сегодняшний день, работника уволить довольно легко – следует просто сделать реорганизацию, а вот законодательство с внесенными изменениями, будет гасить о том, что независимо от того, была реорганизация или нет, работодатель обязан будет выплатить уволенному работнику компенсацию. А размер компенсации будет зависеть от того, сколько работник проработал у работодателя”, – сказал министр Тимофей Милованов.

 

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