Иванка Трамп очаровала американцев стильным луком за 550 долларов (фото)

Дочь Дональда Трампа Иванка продолжает радовать своих поклонников стильными образами. На этот раз знаменитость удивила американцев деловым образ всего за 550 долларов.

Об этом сообщает tsn.ua.

Дочь американского президента, как и, впрочем, его жена, тщательно продумывает свои образы. Девушка понимает, что посещая благотворительные мероприятия, она представляет не только себя, но и своего отца. Иванка, даже когда Трамп еще не был главой Белого дома, всегда отличалась чувством стиля. Она легко удается обыграть модные тенденции, умело совместив их с классикой, в результате чего получается невероятно стильный, и в то же время очень женственный образ.

Фото:tsn.ua

Самое интересное, что для шикарного образа ей не требуется много денег. Это она доказала во время посещения благотворительных организаций в Атланте, которые помогают пострадавшим от торговли людьми. Она пообщалась с сотрудниками организаций и жертвами торговли людьми.

Фото:tsn.ua

Для визита Иванка Трамп выбрала деловой костюм-тройка из коллаборации актрисы Зендаи и дизайнера Tommy Hilfiger. Такой наряд стоил всего 550 долларов.

Фото:tsn.ua

В него жакет, брюки-клеш и водолазка. Знаменитость под наряд обула лаковые лодочки на шпильке.

Фото:tsn.ua

Что касается украшений, то Иванка выбрала массивные золотые серьги, которые придают деловому образу дороговизны.

Фото:tsn.ua