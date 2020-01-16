В частной школе под Одессой учительница избила восьмилетнего ребенка (видео)

В частной школе в селе Крыжановка Одесской области произошел неприятный инцидент — учительница избила 8-летнего мальчика.

О случившемся в полицию сообщила мать ребенка, сообщает пресс-служба ГУНП. По факту нанесения ребенку телесных повреждений проводится расследование.

Мать пострадавшего мальчика Наталья Гинкинова рассказала, что ребенок во время урока попросился в туалет несколько раз, после того как учитель отказалась его отпустить, он вышел без разрешения. После этого учитель выгнала его с урока и отвела в соседнее здание, в котором находится администрация, а по дороге избила. По словам матери, мальчик вечером начал жаловаться на боль в животе, ранее перенес операцию, а после «воспитательных мер» у него диагностировали ушиб паховой зоны.

Мать также опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой видно, как женщина наносит ребенку несколько ударов руками и коленом в пах.

Наталья Гинкинова также сообщила, что после инцидента учительницу уволили, однако выплатить компенсацию пострадавшему ребенку и его семье школа отказалась.

Речь идет о школе «Интерактив», обучение в которой стоит 9 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что после того как инцидент приобрел резонанс, пресс-служба ОГА разослала письмо от руководства школы «Интерактив», в котором директор отрицает факт избиения ребенка, обвиняет мать в вымогательстве денег у школы и разглашает персональную информацию о семье мальчика.