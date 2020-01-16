В Киеве женщину избили из-за телефона

Вечером 14 января на улице Льва Толстого неизвестный избил продавщицу одной из торговых точек и отобрал у нее мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

По словам пострадавшей, она вышла из киоска к людям, которые разбили товар. Воспользовавшись тем, что в торговой палатке никого не оказалось, внутрь проник неизвестный и украл мобильный телефон, принадлежавший продавщице. Когда она заметила вора, тот несколько ее ударил, после чего скрылся.

Во время отработки полученной информации на одной из улиц полицейские обнаружили похожего по ориентировке мужчину. Гражданин, едва завидев служебный автомобиль, бросился бежать, но был задержан. Заявительница узнала обидчика и свой мобильный телефон.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств данного происшествия.