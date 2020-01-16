В российском суде открыли стрельбу

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке.

Об этом передает .

«Мужчина зашел в суд с огнестрельным оружием, в кого-то стрелял», — сообщили в российских силовых органах.

В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщили в Центре медицины катастроф по Кемеровской области РФ.

Погибший был судебным приставом, он умер в машине скорой помощи.

На данный момент стрелок задержан. Предполагается, что он был подсудимым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить», — сообщил источник.

После этого стрелявший прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека.

Предполагается, что это был свидетель.