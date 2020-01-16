ВМСУ вибирають безпілотні катери, серед яких є компанія, що порушила санкції проти РФ

Поліпшення устаткування і оснащення ВМСУ це вкрай болюче питання, оскільки на даному терені потрібно реалізувати ще дуже багато. Адже анексія півострова Крим не тільки позбавила Україну частини своєї території, але і в певному сенсі роззброїла наш флот.

Між тим, ВМСУ продовжують, хоч неспішно, але все ж нарощувати свій потенціал і досить актуальним стало питання про вибір безпілотних протимінних систем. І ось все б нічого і можна було б порадіти за цей процес, якщо б не ложка дьогтю в цій діжці меду.

Так, серед БПС які вибирають ВМСУ, присутні такі виробники як німецький “Atlas Elektronik “, італійський “SIEL” і французька компанія “ECA Group”, добре знайома моїм постійним читачам за розділом про порушення санкцій.

Саме безэкипажные катера від ECA Group зараз стоять на озброєнні російських мінних тральщиків проекту 12700. Не дивлячись на вторгнення Росії в Україну і введення санкцій проти РФ, ця французька компанія продовжувала поставки своїх БЕК Inspector Mk2 в РФ.

При цьому в 2015 році гендиректор Середньо-Невського суднобудівного заводу Володимир Середохо, намагаючись заплутати сліди, запевняв, що ECA Group відмовилася співпрацювати з російською стороною. Але, 25 липня 2017 року Росії був поставлений черговий Inspector Mk2, а на стику 2017 і 2018 ще один французький БЕК.

Тоді ж, у 2017 році ECA Group не тільки не озвучувала намірів йти з Росії, але і більш того, планувала локалізувати виробництво безэкипажных катерів Inspector Mk-2 і безпілотних підводних човнів протимінної оборони Seascan Mk 2, для потреб ВМФ РФ. Однак, мабуть, зрозумівши, що це вкрай ризиковане підприємство, вирішили обмежитися передачею технологій без зайвого скандалу.

Так, власне, до чого це я все згадав? Можливо до того, що враховуючи все вищевикладене, таку компанію як ECA Group не варто навіть і розглядати в якості постачальника для ВМСУ тієї чи іншої техніки.

По-перше, це може бути використано проти них самих ВМСУ на інформаційно-пропагандистському плацдармі нашими гібридними сусідами.

А по-друге, на мій погляд, це аморально мати справу з тим, хто всупереч санкціям і міжнародної солідарності, продовжував постачати свою продукцію в країни агресора, причому забезпечуючи її військовий флот, а не якесь громадянське напрямок.

Джерело: Південний дозор