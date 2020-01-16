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Из школы под Киевом эвакуировали детей

16.01.2020

В Яготинском УВК №3 спасатели 15 января провели учения. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

По тактическому замыслу, в школе возник пожар. Спасатели провели эвакуацию учеников и преподавателей. Однако в здании остался один ученик, который самостоятельно не смог покинуть помещение. Спасатели обнаружили ребенка и вывели его во двор.

После учений спасатели провели со школьниками профилактические беседы и инструктажи по правилам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.

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