«Зекономила»: скандал з виплатою понад 100 тисяч помічника нардепа отримав продовження

Народний депутат від «Слуги народу» Анастасія Красносільська підтвердила, що її помічниця Ольга Жерегина отримала в грудні 2019 року понад 117 тисяч гривень.

У цю суму входить зарплата (близько 40 тисяч гривень), і премія, передає «Радіо Свобода» (щоб подивитися відео, поскролльте новину вниз).

Красносільська зазначила, що ніяких додаткових витрат з державного бюджету не було витрачено: «Все відбулося в рамках коштів, які були заощаджені за той час, коли помічника у мене не було».

Уточнюється, що мова йде про період у два місяці. «Прийшла Ольга і зробила обсяг роботи (в тому числі відповіла на звернення громадян, які я отримувала протягом цих двох місяців, коли не було помічника). Відповідно за це, я вважаю, вона може отримати премію», – пояснила депутат.

При цьому член фракції «Голос» Ольга Стефанишина, на яку раніше працювала Жерегина, в коментарі журналістам пояснила, що помічниця перейшла до іншого депутата «тому що їй більше цікава тема антикорупції». Вона також показала заяву на звільнення Жерегиной.

Радіо Свобода