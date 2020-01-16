Світ чекає страшна напасть, а Росію – проблеми: племінник Ванги озвучив її пророцтво

Племінник болгарської віщунки Ванги Стоян Стоянови озвучив невідомі раніше пророцтва своєї родички про долю Росії і людства в цілому.

Про це він розповів в ефірі російського ток-шоу «Нехай говорять». Він повідомив, що Ванга не часто піднімала теми політики, однак йому вдалося дізнатися від неї про майбутнє світу, хворобах і багатьох інших речах».

За його словами, Ванга точно передбачила розпад СРСР ще на початку перебудови. Потім вона напророкувала Росії величезні проблеми і наступне відродження.

«Вона сказала, що в Росії буде багато проблем, але Росія буде відроджуватися. Вона сказала, що буде час, коли про Росію говорити не «Росія», а «О, Руссия» – тобто, з величезною повагою до російського народу», – сказав родич Ванги.

Також він повідомив, що віщунка пророкувала смерть одного з родичів від злоякісної лейкемії, після чого вчені, за її словами, відкриють ліки від онкології, але людство очікує більш страшна напасть.

«Погано те, що вона замовкла і сказала, що після раку буде ще хвороба страшніша, як людина стоїть, так і буде розпадатися, і його імунна система загубиться. Напевно, це було про СНІД. У природі є баланс між хворобами і ліками», – зазначив Стоянов.