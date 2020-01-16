«Перетворювали в овочів»: ув’язнені розповіли про жахи найстрашнішою колонії України

Про скандальну Бердянської виправної колонії №77, де раніше жорстоко поглумилися над 23-річним ветераном АТО Олександром, зняли документальний фільм.

Роликом поділився YouTube-канал телеканалу «Вільний»

Кінострічка носить назву «Бердянськ. Зона 77». «Скандальний фільм Влада Сидоренко та Сергія Дідковського про найстрашнішу колонію в Україні», – сказано в підписі до ролика.

Зазначимо, ця колонія мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. У ній відбувають покарання вперше засуджені чоловіки за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Як сказано у фільмі, установа володіє всіма ознаками міста: «тут є житлові бараки, робочі зони, власні магазини, котельна, адміністративна частина».

Творці фільму поспілкувалися з ув’язненими, які розповіли про тортури і знущання. Сиділи в колонії практично «перетворювали в овочів».

Рецидивісти з «зони 77» навіть радили тим, хто повинен потрапити в цю колонію, різати вени.

«Говорили: пиши апеляцію, радили не їхати туди. Потім пропонували розкритися не раз… Це мужики, які сиділи там, у транзиті. Дорослі мужики, які вже сиділи, вже знали, що це таке. І сиділи неодноразово, вже рецидивісти. І вони кажуть: ріжте відня, поки не пізно», – зізнався 18-річний ув’язнений.

Вид з повітря на Бердянську виправної колонії №77