Пов’язаний з НАК гучного аферою: Фукс закликав збільшити мільйонні премії топам «Нафтогазу»

Російський олігарх Павло Фукс, який замішаний у низці корупційних скандалів в Україні, виступив за виплату виконавчому директору НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко та голові правління компанії Андрію Коболєва мільйонної премії.

Таку позицію він висловив на своєму Telegram-каналі 14 січня. Топ-менеджери НАК, на його думку, які змогли домогтися від російського «Газпрому» виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, заслуговують на премію в розмірі 1% від цієї суми.

Більш того, він вважає, що «1% – це мало». На думку скандального бізнесмена, таке грошове винагороду «прив’язано до результату, а не до балачок і обіцянкам».

Премію Коболєв і Вітренко, як написав Фукс, «не просто заробили, а виграли міжнародний арбітраж у Росії».

При цьому в березні 2019 року олігарх заявив, що проти зниження зарплати глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Напередодні цього з допомогою Наку та Фонду гарантування вкладів пов’язана з Фуксом компанія задешево дістала борг «Укргазвидобування».

Тоді НАК фактично «поступився» перемогу в аукціоні на користь пов’язаної з Фуксом компанії, причому в торгах взяли участь відразу дві його фірми.