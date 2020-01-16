Затопить Крим, Одесу і Херсон: чим загрожує аномальне потепління і зміна клімату в Україні

У 2020 році зима продовжує радувати українців своєю аномально теплою погодою. Синоптики поки що не прогнозують різкого зниження температури, і метрових заметів снігу теж не передбачається.

Але такі досить високі температури не є нормою, а наслідком глобального потепління, яке чим далі, тим більше загрожує низкою серйозних проблем як для України, так і для всього світу в цілому.

Середня температура погоди в Україні буде рости

Як повідомив у коментарі провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, температура погоди взимку сезону 2019/2020 рр вже на 4-6 градусів вище кліматичної норми.

Тільки в грудні 2019 року в Україні було побито три температурні рекорди, так, 18 грудня, середньодобова температура була вище майже на 4 градуси попередніх максимальних значень температури.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології УкрГМИ ДСНС України та НАН України Віри Балабух, тенденції до підвищення температури спостерігалися вже кілька десятиліть поспіль, тому аномально тепла зима метеорологів не дивує. Але тенденції посилюються, і це свідчить про великі зміни.

«Ці атмосферні процеси з кожним роком посилюються, і зростання температури в Україні в середньому відбувається швидше, ніж у цілому на всій планеті. Це стосується всього Чорноморсько-Каспійського регіону. Причина цього криється у великих викидах і збільшення концентрації парникових газів, що призводить до порушення атмосферної циркуляції», – розповіла фахівець у коментарі.

За її словами, переміщення повітряних мас порушено, якщо раніше вони рухалися вздовж паралелі, то тепер переміщення йде вздовж меридіанів, якимись хвилями.

«У такому випадку холодні арктичні повітряні маси можуть заходити далеко на південь, і ми неодноразово бачили, коли сніг випадав у Цукрі, а теплі субтропічні, а нерідко і тропічні повітряні маси можуть поширюватися далеко на північ і навіть за полярне коло», – зазначила метеоролог.

Сніг в Цукрі

Зараз, завдяки взаємодії Азорського антициклону і Ісландського мінімуму, в Україну і Європу надходить тепле і вологе повітря з Північної Атлантики, яка істотно прогрілася за останній час.

«Температура повітря підвищується не лише в зимовий період, а майже протягом всього року. Але найбільше зростання відбувається у зимовий та літній період. І якщо раніше звертали увагу на зростання мінімальних температур взимку, то останнім часом з’явилася тенденція до зростання максимальних температур влітку. Крім того, зростає тривалість безперервного гарячого періоду, максимальні температури тримаються вже не кілька днів, а за кілька тижнів, а то і місяць», – сказав Балабух, зазначивши, що зростання температур буде спостерігатися і в 2020 році.

Невтішним є і прогноз завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіри Мартазінової, за її словами, новий 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й.

Зима буде м’якою, весна затяжна, а літо жарким і з мінімальною кількістю опадів.

«Протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях. При будь-яких великих перепадах температури, від тепла до холоду чи від холоду до тепла, завжди виникають синоптичні стихійні ситуації. Тому можна зробити прогноз, що цього року буде те ж, що і в минулому», – розповіла Мартазинова.

Зміна клімату. Частина України під загрозою затоплення

Координатор з питань кліматичної політики громадської організації «Экодия» Євгена Засядька зазначає, що основна причина зміни клімату – викид парникових газів: «Оскільки ми різко почали спалювати викопне паливо з початку індустріальної революції, і зараз ми продовжуємо цю тенденцію, то все більше відчуваємо на собі високі перепади температур, періоди, коли весь місяць відсутні опади, а за один день може випасти місячна норма дощу».

При цьому, силами громадської організації, спільно з вченими було проведено дослідження, яке показало досить катастрофічні для України наслідки в тому випадку, якщо не будуть вжиті необхідні заходи.

«Якщо до кінця століття ми будемо маємо +3 градуси до середньої температурі, це спричинить за собою підвищення рівня моря, внаслідок чого в Україні буде затоплено більше мільйона га земель. А це більше 200 тис. га сільськогосподарських земель і 590 населених пунктів. Постраждає прибережна територія України, найбільше дістанеться Херсонської області, за нею Одеської та інших», – повідомила Засядька.

Якщо до 2030 року викиди не скоротяться до 45-50% процес глобального потепління буде дуже важко зупинити, і щороку середня температура по Україні буде тільки підвищуватися.

У 2016 році Україна підписалася під Паризьким кліматичних угодою, згідно з якою наша країна зобов’язалася розробити національно певний план дій. Правда замість скорочення викидів, в плані прописано збільшення.

«Там було прописано, оскільки з 90-х років ми скоротили свої викиди на 60%, то зараз цей відсоток можна трохи підняти, а потім повернутися до тієї ж норми, яка є зараз. Але з-за тиску міжнародних партнерів та громадськості в 2018 році на кліматичній конференції ООН в Мінекології пообіцяли переглянути цей план, що повинно бути зроблено вже до березня цього року. А в ООН новий план повинні подати у вересні», – пояснив еколог.

За даними Укргідрометцентру, прогнозується, що до 2030 року об’єми викидів шести основних парникових газів без додаткових зусиль збільшаться на 25-90% у порівнянні з показниками 2000 року.

Якщо не робити ніяких дій або якщо всі будуть продовжувати «замовчувати проблему», то протягом кількох десятиліть викиди парникових газів на планеті будуть рости та глобальна температура може підвищитись у цьому столітті більш ніж на 6 градусів.

Якщо люди в усьому світі не почнуть звертати увагу на заклики екологів і синоптиків, зміни клімату матимуть незворотні наслідки. Підвищення температури поверхневого шару атмосфери призводить до зміщення кліматичних зон. В свою чергу це викликає танення арктичних і антарктичних льодів, а також вічної мерзлоти, що веде до підвищення рівня світового океану. Прибережні міста і острови по всьому світу опиняться перед загрозою повного затоплення.

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