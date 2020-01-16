Верховний суд переписавши на протилежне своє рішення у справі про довічне утримання судді

Верховний суд ухвалою про виправлення описки змінив суть рішення на протилежне.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 12 грудня.

Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 2016 року Антоніну Дорошенко звільнено з посади судді Березанського районного суду Миколаївської області, у зв’язку з поданням заяви про відставку. У подальшому судова адміністрація визнала за Дорошенка 23 роки 9 місяців і 15 днів стажу судді. Їй визначено довічне грошове утримання у розмірі 86% від грошового утримання судді на відповідній посаді.

Дорошенко оскаржила це, вимагаючи призначити їй 90% від грошового утримання судді на посаді. Вона доводила, що має більший стаж, а саме, що треба також включити 14,5 років на посаді прокурора Березанського району Миколаївської області .

У 2017 році перша і апеляційна інстанції ухвалили рішення на користь Дорошенка.

Однак у листопаді 2019 Верховний суд задовольнив скаргу управління Пенсійного фонду і в позові повністю відмовив. А саме суд посилався на чинну на момент виходу Дорошенко у відставку редакцію закону про судоустрій і статус суддів. Відповідно до редакції закону, робота прокурором не зараховується у стаж судді.

У грудні Антоніна Дорошенко подав до Верховного суду заяву про виправлення описки. А саме виправлення абзацом «Відповідач правомірно не врахував до стажу роботи позивачки на посаді судді, її роботу на посаді помічника прокурора… ». Цей абзац Верховний суд переформулював на: «Відповідач помилково не врахував до стажу роботи позивачки на посаді судді, її роботу на посаді помічника прокурора… ».

Виправляючи описку, Верховний суд змінив суть рішення на протилежне: у касаційній скарзі відмовити і залишити рішення попередньої інстанції без змін.

Пунктом 11 перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в редакції чинній до 28 березня 2015 року, передбачено, що судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день набрання чинності цим Законом.

Раніше ці правовідносини регулювались законом «Про судоустрій і статус суддів». Там йшлося, що до стажу роботи судді, що дає право на відставку, зараховується також робота на посаді прокурора за умови, що особа працює на посаді судді не менше 10 років.

У листопаді 2019 Верховний суд мав позицію, що оскільки визначення стажу роботи судді було в редакції, що діяла до 28 березня 2015 року, то не воно не застосовується до позивачки, тому що вона вийшла у відставку у 2016 році.