«Трамп збрехав!» Ключовий фігурант «українського скандалу» у США зробив гучну визнання

Американський бізнесмен українського походження, пов’язаний з адвокатом лідера США Рудольфом Джуліані, Лев Парнас публічно звинуватив президента Дональда Трампа у брехні.

Як передає Bloomberg, за його словами, американський глава допустив обман у разі, коли стверджував, що був не в курсі поїздок Парнаса і Джуліані в Україну.

«Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента. Трамп точно знав, що відбувається», – заявив він в інтерв’ю Рейчел Мэддо з MSNBC 15 січня.

Наголошується, що президент США почав заперечувати, що особисто знав Парнасу після того, як він і інший партнер Джуліані, Ігор Фруман, були звинувачені у порушеннях фінансування виборчої кампанії в жовтні.

В інтерв’ю Парнас зізнався, що Джуліані доручив йому повідомити українським чиновникам, що вся допомога США Україні буде припинена, якщо Київ не оголосить про розслідування проти компанії сина Джо Байдена.

Команді Зе оголосили ультиматум

Крім того, затриманий бізнесмен зізнався, що на зустрічі з помічником Зеленського Сергієм Шефиром команді Зе було оголошено ультиматум: у разі якщо Україна не оголосить про розслідування проти Байдена відносини з США стануть «зіпсованими».

«Це було після мого телефонного дзвінка. Розмова, яку я виклав пану Шефиру, була в основному тим, що мені сказали зробити Джуліані і президент, а потім я повернувся до них, сказавши, що він мені відповість пізніше сьогодні ввечері», – розповів Парнас.

За його словами, після цього Шефір заблокував його в месенджері WhatsApp. На наступний день візит держсекретаря Майка Пенси в Україну на інавгурацію Зеленського було скасовано.



