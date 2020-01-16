Один з героїв книги «Нескінченність не для слабаків» Юрія Голика: Ідея створення Prozorro народилася на Майдані

Мільярди зекономлених бюджетних коштів, запобігання корупції та міжнародне визнання: за всіма параметрами впровадження закупівель через систему Prozorro стало одним з найбільших реформаторських успіхів в Україні.

А починалося все на Майдані, де IT-шник з Дніпра Денис Селін зустрів однодумців. Людей, які мріяли змінити країну на краще.

Не дивно, що першою областю, яка перейшла на систему Prozorro, стала рідна для Дениса Дніпропетровщина. Команда глави ДнепрОГА Валентина Резніченко активно включилася в процес, навчаючи чиновників і підприємців. Докладно про це розповів у книзі «Нескінченність не для слабаків» радник прем’єр-міністра Юрій Голік, який 2015-2019 роках працював радником глави Дніпропетровської обладміністрації.

«Інформатор» розпитав творця Prozorro Дениса Селіна про запуск платформи, опір чиновників та досвід Дніпропетровської області, який виявився вирішальним.

Все почалося в 2014 році, на Майдані, де я працював в IT, познайомився з багатьма цікавими людьми. Тоді ж у Дніпрі виникло спільнота людей, які хотіли змінити Україну на краще. Ми об’єдналися з подібними організаціями в інших містах, реалізували низку антикорупційних проектів. У березні 2015 ми офіційно зареєстрували ГО «Громконтроль» та окреслили для себе коло тем, в розвиток яких ми збиралися вкладати зусилля.

Однією з них стало просування системи Prozorro. Волонтери за підтримки міжнародної антикорупційної організації Transparency International розробили IT-рішення для неї, а потім передали для впровадження держпідприємству Prozorro. Ми бачили у впровадженні Prozorro великий потенціал для розвитку України. Це було рішення, здатне змінити на краще дуже багато.

Навесні 2015 року, дізнавшись, що всі закупівлі Міністерства оборони почали проводити через Prozorro, ми вирішили спробувати запустити його в місцевому самоврядуванні. Тоді система тільки обкатувалася в рамках пілотних проектів. Закон, що вводив обов’язкове використання Prozorro, був прийнятий тільки в грудні 2015 року, коли стали помітні позитивні сторони цього підходу на досвіді, отриманому в Міністерстві оборони та в Дніпропетровській області.

З 1 квітня 2016 року закон зобов’язав проводити закупівлі через Prozorro міністерства, а з 1 серпня 2016 року – органи місцевого самоврядування. Сумніви законодавців розвіяв в тому числі і досвід Дніпропетровської області. Ми хотіли показати, що допороговые закупівлі (ті, що коштують менше 200 тис. грн на товари і послуги і 1,5 млн грн на роботи) через Prozorro можливо проводити. І вони приносять чималу економію.

ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ І БІЗНЕСОВИЙ ПІДХІД ВІД ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКО

У 2015 році команда Prozorro займалася впровадженням нової системи в Міністерстві оборони. І ресурсів на просування її в регіони не було зовсім. Однак з нашою допомогою вирішили спробувати. Почали ми з Шевченківського району Дніпра. Після позачергових виборів у 2014 році райрада там очолив Олександр Федянович. Він відразу погодився запровадити Prozorro на допороговых закупівлі. Це принесло певну економію. Однак у райраді було занадто мало закупівель. І ми вирішили рухатися на наступний рівень – міста і області.

Ми написали листи-пропозиції міській раді Дніпра та Дніпропетровської облдержадміністрації. Міськрада нас проігнорував. А в облдержадміністрації зацікавилися проектом. В кінці липня 2015 року пройшло кілька зустрічей з головою облдержадміністрації Валентином Резніченко і його радниками: Ольгою Горб і Юрієм Голиком.

Ми показали результати економії бюджетних грошей на закупівлі через Prozorro у Шевченківському районі Дніпра. Крім того, важливим аргументом за початок реалізації пілотного проекту була можливість дати фору підприємцям з Дніпропетровської області. Раніше всіх освоївши Prozorro, вони зможуть працювати не тільки з місцевим підрядів, але і отримуючи замовлення з інших областей. А їх процвітання – це робочі місця та відрахування до місцевих бюджетів. До речі, це спрацювало. У 2016 році в системі Prozorro було до 15% підприємств Дніпропетровської області, в 2018 – 10%, в 2019 – 9%.

8 серпня в Дніпро приїхала Кристина Гуцалова, євангеліст Prozorro (це була чи не перша її поїздка в регіони) і після її презентації було прийнято рішення запускати систему у Дніпропетровській області. 23 серпня Валентин Резніченко підписав розпорядження про запровадження системи Prozorro при проведенні допороговых закупівель. Воно вийшло через 2 тижні після зустрічі з Христиною Гуцалової. Це дуже швидкий темп для держструктур, де підготовка такого роду документів звичайно триває 1-3 місяці!

НАВЧАННЯ ЧИНОВНИКІВ, МОНІТОРИНГ І ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКО

Наша команда, яка ніколи раніше не працювала з держорганами, подумала, що це перемога. Достатньо видати методички на папері і записати відеоуроки про те, як користуватися системою, і все закрутиться саме по собі. Ми помилялися. Через пару тижнів, ми побачили, що чиновники не поспішають користуватися Prozorro. Потрібно було серйозно братися за їх навчання. Поспілкувавшись з Юрієм Голиком і Ольгою Горб, ми отримали повну свободу дій у цьому питанні.

Спільно з ДП Prozorro і Міністерством економіки ми провели у вересні цілу серію навчальних семінарів для чиновників. Вдалося досягти певних зрушень, але коли тендерів стало більше, ми побачили в них безліч помилок. Справа ускладнювалася тим, що від облдержадміністрації (якщо не вважати райдержадміністрацій) проводило тендери близько 250 різних замовників: підрозділи ОДА, школи, лікарні, інтернати, інші комунальні установи, розкидані по всій області.

Саме тому на початку 2016 року ми розпочали великий проект моніторингу закупівель та передачі функцій контролю в руки держапарату. Для цього в облдержадміністрації створили спеціальний відділ по контролю за закупівлями. Ми допомогли його співробітникам розібратися в професійному модулі аналітики, а вони вже безпосередньо працювали з кінцевими замовниками: школами, поліклініками і т. д. протягом 2016-2017 роках ми всі разом розробили ефективну схему комунікацій, так як учасники перебували за багато кілометрів одне від одного.

Керівники департаментів облдержадміністрації проводили щотижневі наради, на яких ми повідомляли представникам замовників про виявлені помилки. Деякі швидко вчилися, а деякі ігнорували наші рекомендації. Заступники Валентина Резніченко раз в квартал проводили колегії, на які ми зі свого боку, профільний відділ по Prozorro зі своєю, подавали документи про помилки. Керівників замовників, у тендерах яких були системні грубі порушення, які призвели до фінансових втрат, викликали на ці колегії та просили пояснити ситуацію. Це був дуже важливий момент. Не виконавці з тендерних комітетів, а саме керівники позбавлялися премій і усвідомлювали важливість коректного використання Prozorro. В результаті за 2016-2017 роках змінилося, за моїми відчуттями, 60% членів тендерних комітетів. Крім того, на підприємствах виділили людей, для яких робота з Prozorro перестала бути додатковим навантаженням, а стала основною діяльністю. В результаті кількість помилок значно зменшилася.

На цьому прикладі ми зрозуміли, що всі розповіді про те, як важко проводити закупівлі в Prozorro, що для цього потрібні якісь особливі таланти і ресурси не відповідають дійсності. У Дніпропетровській області Prozorro опанували жителі навіть самих глухих сіл. Потрібна тільки мотивація, бажання і політична воля. І результати стали видно практично відразу.

PROZORRO ДЛЯ БІЗНЕСУ

Крім економії бюджетних коштів, проведення допороговых закупівель було важливо для залучення бізнесу до участі в тендерах. Підприємці не вірили, що тендер може бути чесним, без заздалегідь визначених переможців, що держава не буде зволікати з оплатою і т. д. Щоб виникло довіру, потрібно було дати можливість спробувати співробітництво на невеликих сумах допороговых закупівель. А для цього їм треба було допомогти освоїти Prozorro.

Тому ми стали проводити навчальні семінари не тільки для чиновників, але і для підприємців. Найбільші проходили в тисячному залі облдержадміністрації. Запросити бізнесменів на ці заходи було окремим завданням. Ми кликали своїх друзів, Дмитро Дубілет і Юрій Голік – своїх, давали широку рекламу. І результат нам сподобався. Коли в Дніпропетровській облдержадміністрації підприємці безпосередньо спілкуються з заступником міністра економіки Максимом Нефедовим, з керівниками ДП Prozorro, багато хто вирішив, що варто спробувати.

Ці зустрічі були корисні для всіх. Підприємці відкривали для себе нові можливості. Розробники Prozorro розуміли, що потрібно покращувати в продукті. Ми, слухаючи питання і побоювання, вдосконалили свої рекомендації. Наприклад, для того, щоб бізнес не побоювався затримки платежів, ми з одного боку, радили включати в текст договору зобов’язання оплати протягом 30 днів, а з іншого проводили роботу з чиновниками, щоб оплата проходила протягом 7-15 днів.

Крім того, результатом цієї роботи стало привчання чиновників до нормального планування. В системі Prozorro можна створювати план закупівель на рік. Консолідований план закупівель публікували на сайті облдержадміністрації. Кожен підприємець за кодом товару міг побачити, коли і скільки його продукції може знадобитися, і розраховувати свої сили.

ЯК БУЛО У СУСІДІВ

Паралельно з Дніпропетровською областю впровадження Prozorro почалося і в Одеській. У 2015 році облдержадміністрацію там очолював Михайло Саакашвілі. Він був шалено популярний. Від нього чекали реформ. Однак за Prozorro там провели двотижневе навчання для чиновників і на цьому заспокоїлися. PR-ефект отримали і все. Приблизно через три місяці за показниками Дніпропетровська область сильно випередила Одеську в цьому питанні. І це при тому, що одесити і почали раніше дніпровців, і їм дісталося куди більше підтримки від міністерства та ДП Prozorro.

У деяких областях, наприклад, в Харківській, Одеській, Чернігівській допороговые закупівлі проводити через Prozorro не хотіли. Але ігнорувати досвід Дніпропетровської області було неможливо. Поступово під тиском громадськості, проводити допороговые закупівлі через Prozorro стали і в інших містах і регіонах. Однак найчастіше це було зроблено формально.

Досвід Дніпропетровської облдержадміністрації спробували повторити їх колеги з Запорізької та Донецької областей. Там створили спеціальний відділ, який повинен був займатися Prozorro. Там теж проводили аналіз порушень, але до посадових осіб, які їх допустили, ніяких санкцій не застосовували, а значить їм не було потреби поліпшувати якість своєї роботи. Їм просто не вистачило політичної волі. Ситуація в Дніпропетровській облдержадміністрації була скоріше винятком, ніж правилом.

ЯК PROZORRO ДОПОМАГАЄ ЕКОНОМИТИ

У 2015 році на допороговых закупівлі Дніпропетровська область заощадила 6,5 млн грн (при загальних закупівлях через Prozorro в 50 млн грн). У 2016 році — 78,4 млн грн (це по суті новий дитячий садок)! У 2017 – 84,8 млн грн, 2018 – 67,5 млн грн, 2019 – 59 млн грн.

Зниження цифр економії в 2018-2019 роках пов’язано з децентралізацією, коли в області утворювалися ВІДГ і ряд шкіл, лікарень та інших підприємств переходили під їх керівництво, йдучи з-під управління облдержадміністрації. Також за цей час організатори тендерів накопичили багатий досвід і стали значно менше завищувати ціни. Крім того, за ці роки чиновники сильно покращили свої навички фінансового планування. Раніше приблизно третю частину бюджету витрачали в грудні, щоб бюджети не згоріли, на не цілком раціональні покупки. З введенням жорсткого фінансового планування ця практика поступово залишалася в минулому.

Цей результат надихнув нас на лобіювання щодо зміни законодавства і зниження порогу закупівель, при яких потрібно використовувати Prozorro. 19 вересня зміни в закон були прийняті, в тому числі і за результатами досвіду Дніпропетровської облдержадміністрації. З 19 квітня 2020 року поріг закупівель в Prozorro знижується з 200 до 50 тисяч гривень на товари і послуги. При цьому автор законопроекту посилався саме на позитивний досвід Дніпропетровської облдержадміністрації під керівництвом Валентина Резніченко.