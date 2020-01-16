Вчені пояснили походження свідомості і мови у людини

Пошук відповідей завів дослідників в області математичної фізики.

Фізична всесвіт перебуває в безперервному потоці різних сигналів – електромагнітних, акустичних, візуальних та інших, поки ще невідомих науці. Слово «сигнал» походить від латинського слова signum («знак») з праиндоевропейского кореня sekw- «вказувати, бачити».

У природі особини, зібрані в рої, мурашники, зграї і табуни, спілкуються один з одним за допомогою різних знаків. Відомі інформаційні танці бджіл, запашні або ультразвукові сигнали мурах, пісні і ритуальні паради птахів, 114 звукових сигналів, що видаються воронами, рохкання дельфінів, спілкування між собою кажанів за допомогою радарів. У людській популяції налічується ні багато, ні мало — 7 тисяч мов.

Звідки з’явилися людську свідомість і мова, як і раніше залишається «питанням питань». І хоча відомий фізіолог В. П. Павлов в 1932 році сформулював його поява освітою «другої сигнальної системи», дослідження в даній темі тривають, — особливо на увазі роботи по створенню штучного інтелекту (ШІ).

Антропний принцип

Теорії походження людини йдуть пліч-о-пліч з теоріями походження свідомості. Першим інструментом в освоєнні світу було тіло і більше всього рука, яка є моделлю майбутніх інструментів, — «інструментом інструментів», як сказав Арістотель.

Людина запозичив засоби вираження у форми предметів і рухи оточуючих його фігур, нітрохи не піклуючись про внутрішньому світі природи цих речей. Єдине, що було для нього важливим, це їх зовнішній вигляд і напрям переміщення.

Таку функцію захопили дієслова в союзі з прислівниками і приводами. Вони поставили основні просторово-часові координати, де був присутній центр (Я, чоловік). При цьому, за походженням, багато прийменники вказували на частини людського тіла. Морфологія тіла визначила і перші одиниці виміру – сажень, лікоть, п’ядь, дюйм, фут. Вже справді, як казав Протагор – «людина – міра всіх речей» (!)

Константа людської свідомості

Англійський математик Артур Еддінгтон (1882-1944), зайнятий пошуком фундаментальних величин у фізиці, стверджував, що «людська думка відповідає теорії алгебраїчних груп». Концепції, за допомогою яких люди інтерпретують світ, мають характер певної групи, яка, як сказав інший математик Жюль Анрі Пуанкаре (1854-1912), предсуществовала в їх головах і «засіла там до такої міри, що вони можуть думати тільки у відповідності з цими концепціями».

«Щоб зробити можливим біологічне виживання, Світовий Розум доводилося пропускати через редукційний клапан мозку і нервової системи. На виході ж має місце жалюгідна цівка свого роду свідомості, яка допомагає нам вижити на поверхні даної конкретної планети. Щоб сформулювати і висловити зміст цього редукованого знання, людина винайшла і нескінченно розвивав ті символічні системи і ті не висловлені прямо філософії, які ми називаємо мовою. Кожен є одночасно утриманцем і жертвою лінгвістичної традиції, в якій він народився», — написав у «Двері сприйняття» (1954) про константі людської свідомості англійський філософ Олдос Хакслі (1894-1963).

Одностайні щодо антропного принципу і фізики Нільс Бор (1885-1962) і Вернер Гейзенберг (1901-1976). Говорячи про квантової теорії, вони стверджували, що «наука досягла рубежу, за яким їй явно доведеться мати справу зі свідомістю».

Продовжуючи тему константи, американський лінгвіст Ноам Хомський висунув гіпотезу про існування універсальної граматики людської мови, яка обумовлена нейронної організацією мозку.

Від примітивного жесту до творення сенсу

У процесі координації діяльності у людини з’явилася потреба спілкуватися всередині людського виду. Антропологи в якості такого засобу розглядають звуки, жести і пози.

Є всі підстави вважати, що свідомість і мова homo sapience виникли на етапі, коли сигнал і знак від елементарних засобів координації перейшли до утворення смислів і символів, породивши те, що називається людською культурою.

«Ми не можемо допустити існування якої-небудь речі, якщо не можемо надати їй сенсу», — стверджував німецький культуролог Ернст Кассирер (1874-1945).

У грецькій мові «логос» означає «слово», «мова», але також і «сенс», «розум». Таким чином, разом з логікою, знанням і пам’яттю виникло те, що можна назвати метамовою. Одним словом, метамова – це спосіб тлумачення поверх знакових систем. Про нього йдеться у певному парадоксі даоського мислителя Чжуан-Цзи (370-287 до н. е..):

«Пасткою користуються для лову зайця. Піймавши зайця, забувають про пастку. Словами користуються для того, щоб навіяти смисл. Збагнувши смисл, забувають про слова. Де ж мені знайти забув слова людини, щоб перекинутися із нею словом?»

Для ясності, слово information – в перекладі з латині означає «те, що знаходиться всередині форми». «Розшифрувати послання – означає проникнути в його символічну форму», писав австрійський мистецтвознавець Ернст Гомбрих (1909-2001).

Теорії походження мови

Знаменитий поет в. І. Гете (1749-1832) вважав на початку будь-якого жесту дію, а композитор Ганс фон Бюлов — ритм. З ними важко посперечатися. Англосаксонські лінгвісти припустили, що при зародженні мов мали місце декілька можливих джерел, пише Mentalfloss:

Імітаційний джерело – теорія bow-wow, за якою мову з’явився в результаті звуконаслідування при відтворенні природних шумів.

Емоційний джерело – теорія pooh-pooh, за якою мова утворилася поступово, складаючись в слова від спонтанних емоційних вигуків, що виражають певні почуття.

Гармонічний джерело – теорія ding-dong, згідно з якою мова виникла зв’язку між образом речей і звуком.

Тілесний джерело — теорія ta-ta — імітували звуки рух тіла.

Соціальний джерело – теорія yo-he-yo, згідно з якою мова народився з пісень і хорового співу, супроводжуючого м’язове напруження, від зусилля і злагодженого ритму колективних жестів наших предків під час роботи.

Всі ці припущення малюють картину, де дії і навколишнє середовище відображаються в мові, породжуючи другу сигнальну систему з промовою і мисленням. Якщо повернутися до морфології, то за гіпотезою Фрідріха Мельхіору Грімма (1723-1807), «дієслова і займенники — це справжні важелі мови». Французький юрист Рауль де Грассери (1839-1914) зробив цю думку темою своєї праці з соціології мови «Про дієслові як генераторі інших частин мови» (1914).

Підводячи проміжний підсумок дослідженнями вчених, згадаємо яскравий філософський афоризм Мартіна Хайдеггера (1889-1976) – «Мова – це всесвіт людства».

Раніше Lenta.UA писала про останні успіхи в розробці штучного інтелекту.

Англійський астрофізик Артур Стенлі Еддінгтон (1882-1944) вважав, що знайшов алгебраїчну основу фундаментальної фізики, яку він назвав «E-числа». Вони, по суті, включали простір-час в структуру більшої розмірності.

Значення фундаментальних констант і, зокрема, безрозмірні величини, що отримуються з них, яким Еддінгтон приділяв особливу увагу, в даний час є однією з центральних проблем фізики.