Ще один доказ для Гааги: російський корабель “Орськ” брав участь у анексії Криму

Волонтери спільноти Inform Napalm встановили факт участі великого десантного корабля (ВДК) «Орськ» (бортовий номер 148), який входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів російського флоту, в спецоперації захоплення Криму. Раніше волонтери InformNapalm виявили докази участі в анексії Криму 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Повідомляється, що нове розслідування також доповнює базу матеріалів InformNapalm про 32 військових підрозділах ЗС РФ, які брали участь в операції захоплення Криму. Крім того, зібрані волонтерами матеріали показують, як Росія гібридно поєднувала збройні сили і засоби «м’якої сили» для захоплення території сусідньої держави.

Моряки ВДК «Орськ» були ідентифіковані в ході вивчення профілів соцмереж російських військових. Волонтери опублікували короткі відомості та фото деяких з них.

Зяблицев В’ячеслав Юрійович, 15.02.1995 р., р. Куйбишев Новосибірської області РФ. Служив на ВДК «Орськ», про що свідчить підпис до фотографії корабля: «Мій корабель «Орськ». Опублікував також фотографію медалі та нагородної посвідчення до медалі за окупацію Криму.

Єлісєєв Олександр Андрійович, 23.02.1993 р., хутір Кримський, Усть-Донецький район, Ростовська область РФ. Зараз живе в р. Шахти Ростовської області. Займається нанесенням татуювань за власними ескізами. Служив на ВДК «Орськ». Опублікував фото медалі та нагородної посвідчення до медалі за окупацію Криму. Підписав фото: «Перша державна нагорода».

Ліхоносов Іван Костянтинович, 09.03.1993 р., р. Новочеркаськ Ростовської області РФ.





Справцев Дмитро Вікторович, 06.02.1991 р., р. Злынка, Злынковский р-н, Брянська область РФ. Служив на ВДК «Орськ». Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Сергій Гимбицкий, 23.12.1993 р., р. Георгієвськ Ставропольського краю РФ. Нагороджений медаллю за участь в агресії проти України. На своїй сторінці соцмережі «Однокласники» похвалився статтею в газеті «Флаг Родины» зі своїм фото. В статті розповідь про великому десантному кораблі (ВДК) «Орськ», на якому служив Гимбицкий. Нагороджений медаллю за окупацію Криму. Опублікував групове фото моряків ВДК «Орськ» з нагородами.

Юр’єв Костянтин, ймовірна дата народження — 19.10.1989 р., родом з р. Ростов-на-Дону, РФ. Служив на ВДК «Орськ». Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Міненок Олексій, 08.12.1990 р., р. Волгодонськ, Ростовська область РФ. Служив на ВДК «Орськ». Нагороджений медаллю МО РФ за участь у спецоперації захоплення Криму.