«Це не є слабкістю»: Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що він курив марихуану під час перебування в США, але це не є його слабкістю.

Про це він сказав в ефірі програми «HARD Влащенко», яку транслював телеканал ZIK.

«Сім разів. Ну, до десяти, може, шість. (останній раз курив. – Ред.) у 2004 році, коли писав докторську. Але це не є слабкістю. Там всі курять, по-перше. По-друге, сьогодні це вже взагалі легалізували», — зазначив Милованов, відповідаючи на питання про те, курив він марихуану.

При цьому міністр так і не сказав, чи виступає він за легалізацію марихуани чи ні.

«Ви знаєте, був (мається на увазі був «за»), але не впевнений», — додав Милованов.

Щодо того, чи є люди з нетрадиційною орієнтацією у владі і чому про це відкрито не говорять, він відповів лаконічно: «Це серйозне питання. Я хотів би, щоб ми були чесними в цілому, не тільки в цьому… Не знаю, але це повинно змінитися».

Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов заявив, що він хотів би платити людям, яких приймає на роботу, близько 120 тис гривень на руки.

Також Милованов висловив думку, що у частини контракту, де мова йде про виплату премій керівництву «Нафтогазу», є помилка і її слід виправити