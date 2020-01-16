У Чечні новий глава: Кадиров визнаний непрацездатним

Незмінний лідер Чечні Рамзан Кадиров передав свої повноваження голови уряду республіки Мусліму Хучиеву.

Відповідне розпорядження було оприлюднено виданням «Кавказ.Реалії».

«Виконання обов’язків глави Чеченської республіки на період моєї тимчасової непрацездатності покладаю на Хучієва Мусліма», — йдеться в документі Кадирова.

Дата — 13 січня 2020 року. Що сталося з Кадировим, невідомо.

Формулювання про непрацездатність може застосовуватися у випадку не тільки хвороби, але і відпочинку. Відомо, що в минулому 2019 року Кадиров двічі передавав повноваження Хучиеву з-за своєї «непрацездатності». Варто відзначити, що нинішній випадок особливий. Справа в тому, що зник Кадиров напередодні гучного послання Федеральним Зборам президента РФ Володимира Путіна. У ній він дав старт трансферу влади.

Проте варто відзначити, що в соцмережах Кадиров виступив з великим заявою з приводу послання Путіна. Він назвав його «найважливішою подією в історії Росії». Звично він розсипався в похвалі як Путіна, так і пішов у відставку з поста прем’єр-міністра Дмитра Медведєва.