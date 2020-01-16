Кривонос: «ЗСУ повинні бути готові до реалізації «хорватського сценарію» на Донбасі»

В ефірі «Радіо Свобода» в одному з останніх випусків передачі «Донбас. Реалії» в якості гостя був запрошений генерал-майор української армії і заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривоніс.

В кінці інтерв’ю український військовий заявив, що, на його думку, на Донбасі можливо реалізувати так званий «хорватська сценарій», однак це не можна буде провернути швидко.

На думку Кривоноса, цього можна буде досягти при комплексному виконанні багатьох завдань, у тому числі і з боку наших іноземних союзників. — Ви в одному зі своїх публічних виступів заявляли, що в разі провалу дипломатичного шляху врегулювання конфлікту на Донбасі можливий «хорватська сценарій», тобто повернення території в ході військової операції.

Кривонос: — Моя точка зору: ЗСУ повинні бути готові до здійснення силового методу звільнення територій Донбасу якщо буде прийнято таке політичне рішення. — Ви вважаєте, це можливо?

Кривонос: — Я кажу, що ми повинні бути готові до цього. Збройні сили повинні бути до цього готові. Наскільки це буде можливо, залежить вже від роботи політиків на рівні підтримки інших держав. Тому що не було б підтримки Хорватії з боку країн НАТО, то не було б «хорватського сценарію». Це теж треба розуміти.

Варіант не виключається, якщо буде прийнято політичне рішення. Ще це залежить від того, наскільки ми підготуємо Збройні сили, а ми повинні бути готові до цього і займатися речами з відпрацювання способів звільнення НАШОЇ землі. Ми не захоплюємо чужі землі, ми ВІДКЛИКАЄМО СВОЇ землі.