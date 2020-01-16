У Дніпрі маршрутка насмерть збила молоду жінку: з’явилися фото і відео з місця аварії

У середу, 15 січня, у Дніпропетровську сталася смертельна ДТП — маршрутне таксі збило жінку.

Інцидент в Дніпрі стався близько 7 години вечора на вулиці Робочій. За попередніми даними, загиблої було близько 30 років. Повідомляється, що жінка перебігала дорогу в недозволеному місці приблизно в декількох десятках метрів від пішохідного переходу і потрапила під маршрутку.

Як повідомляє «Інформатор», на місце прибули поліцейські і екіпаж швидкої допомоги. Але медики нічого не змогли зробити. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Всі обставини інциденту з’ясують правоохоронці.