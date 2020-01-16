В Австралии прошли дожди

Также объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра

В засушливых районах Австралии прошли дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австралийский телеканал АВС.

Также объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра. Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Отмечается, что дождь облегчит работу пожарных бригад, которые борются с пожарами, но есть опасения, что влажная погода может вызвать оползни, ливневые паводки и загрязнение воды.

Ранее сообщалось, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибло много животных.