В подвале заброшенного дома нашли обгоревший труп

Тело мужчины обнаружили 15 января во время тушения пожара в подвале 4-этажного недействующего здания на ул. Обсерваторной, 3. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Прибывшие на место спасатели установили, что в подвале дома на нескольких участках горит мусор. При проведении разведки бойцы ГСЧС обнаружили тело мужчины.

Площадь пожара составила 30 кв. м.

На месте работали 15 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.