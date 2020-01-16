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В подвале заброшенного дома нашли обгоревший труп

16.01.2020

Тело мужчины обнаружили 15 января во время тушения пожара в подвале 4-этажного недействующего здания на ул. Обсерваторной, 3. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Прибывшие на место спасатели установили, что в подвале дома на нескольких участках горит мусор. При проведении разведки бойцы ГСЧС обнаружили тело мужчины.

Площадь пожара составила 30 кв. м.

На месте работали 15 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

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