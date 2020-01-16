Долар не втримався: за скільки можна купити і продати валюту 16 січня

Після короткого подорожчання американська валюта знову впала в ціні. Нацбанк України встановив на 16 січня 2020 року офіційний курс долара до гривні на рівні 23,98 гривень за один долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курси валют, опубліковані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на рівні 23,9821 гривень за 1 долар, курс євро 26, 7269 гривень за одиницю євровалюти.

Нагадаємо, 15 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії долар у продажу знизився на 3 копійки до 23,97 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за євро.





Мінфін опублікував дані про купівлю-продаж валюти на чорному ринку.