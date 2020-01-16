На Оболони поймали домушника

Злоумышленник проник в квартиру на 1 этаже по ул. Героев Днепра, отжав металлопластиковое окно. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

В квартире сработала сигнализация. Прибывшие на место правоохранители обнаружили поврежденное окно и неизвестного, который успел украсть золотые украшения и деньги.

Домушником оказался 36-летний иностранец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Выяснилось также, что мужчина длительное время находится на территории Украины с нарушением миграционного законодательства.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (неоконченное покушение на кражу, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.