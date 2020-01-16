Папа Римський вперше призначив жінку в секретаріат Ватикану

Папа Римський Франциск призначив першу жінку, італійського юриста Франческу Ді Джованні, на керівну посаду в найважливішому офісі Ватикану – Державному секретаріаті, передає УНН з посиланням на AP.

“Франциск у середу назначив Франческу Ді Джованні, 27-річну громадянку Ватикану, заступницею офісу з багатосторонніх справ. У цій ролі вона відповідатиме за створення підрозділу, який координує відносини Святого Престолу з Організацією Об’єднаних Націй та іншими міжурядовими організаціями”, – йдеться у повідомленні.

Франциск також закликав до того, щоб у Ватикані і в цілому в католицькій церкві жінки грали більш важливу роль в прийнятті рішень.

Пізніше 66-річна Ді Джованні розповіла ЗМІ Ватикану, що призначення Франциска свідчить про його увагу до жінок, і вона погодилася з твердженням Папи Римського, що жінки володіють певними здібностями як миротворці, посередники і цілителі.