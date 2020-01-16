На Донеччині з-за вибуху поранений дитина

В Міусинську Луганської області 12-річний хлопчик був поранений при спрацьовуванні невстановленого вибухового пристрою.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ у четвер, 16 січня, – передають Вести.

Інцидент стався ще 12 січня. В одну з луганських лікарень доставлено 12-річного хлопчика з Міусинська з осколковими пораненнями в області обличчя. Поранення дитина отримав через спрацювання вибухового пристрою.

Як пізніше розповіла мати хлопчика, 12 січня неподалік від їхнього будинку в західній частині Міусинська (в двох кілометрах на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною десять сантиметрів. Хлопчик, нічого не підозрюючи, приніс його додому.

Через деякий час предмет вибухнув.