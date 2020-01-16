Зарплати міністрів в Україні перевищили доходи політиків ЄС

Кабмін потрапив в епіцентр грандіозного скандалу. Як виявилося, перед Новим роком міністри різко підняли собі зарплати, і у деяких чиновників вони досягли 400 тис. грн на місяць — небувалі, за українськими мірками, гроші.

Журналісти з’ясували, що деякі політики з країн ЄС отримують зарплату менше, ніж їхні українські колеги.

Так, згідно з сумами виплат міністрам, які прописані в їх деклараціях, глава МЗС Вадим Пристайко отримав 234 тис. грн, глава Мін’юсту Денис Малюська, до речі, довго скаржився на низькі зарплати міністрів, — 226 тис, — повідомляють Вести. Тимофій Милованов, керівний економічним відомством, поповнила сімейний бюджет на 223 тис. грн, глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська — на 217 тис. грн. Глава Минветерана Оксана Коляда отримала 159 тис. грн, майже 100 тис. — глава Міноборони Андрій Загороднюк. Ледь не менше дісталося прем’єру, що його зарплата склала “жалюгідні” 76 тис. грн.

Виплати, одержувані нашими чиновниками приблизно дорівнюють аналогічним виплат топ-чиновників європейських країн. Прем’єр-міністр Швеції отримує в місяць зарплату, еквівалентну 446 тис. грн. Тобто загалом на 40 тис. більше заступника міністра культури України.

Його колега з Норвегії — 421 тис. у місяць. В цих же межах зарплата прем’єра Британії Бориса Джонсона — близько 430 тис. грн. Зарплата канцлера Німеччини, по суті, рекорднаі — Ангела Меркель щомісяця отримує 740 тис. грн. На півдні Європи доходи влади менше: прем’єр Португалії отримує 144 тис. грн в місяць, Іспанії — 196 тис. грн, Греції — 165 тис. А чим ближче до Східної Європи, тим менше і зарплати. У Латвії прем’єр отримує 120 тис. грн, у Литві — 100 тис.

Їх колеги в Словаччині встановлена зарплата в 175 тис. грн., в Словенії — 160 тис. У сусідній Молдові глава уряду отримує на руки близько 13 тис. грн.