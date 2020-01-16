«Нарізка фраз»: Арахамія про злиті запису з Гончаруком

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував опубліковані в мережі аудіозаписи розмови прем’єр-міністра Олексія Гончарука з колегами по уряду та керівництвом Нацбанку.

Арахамія стверджує, що була «склейка» низькі записів, хоча й не заперечує, що на аудіо голос Гончарука, — передає Громадське. «Це просто нарізка якихось фраз різних людей в різний час, щоб створити сенсацію. … Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії щодо фінстабільності, яка тривала три години», — зазначив Арахамія.

Він вважає, що записи опублікував один з учасників цієї стратегічної сесії. Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Андрій Дубинський і Максим Бужанський пропонували провести «сигнальне» голосування щодо оголошення недовіри Гончаруку, але цю ініціативу підтримали тільки 10 людей.

Коментуючи слова, які нібито каже на записі Гончарук, про те, що у президента Володимира Зеленського «туман в голові», Арахамія сказавши, що прем’єр і глава держави повинні з’єднання ясовувати свої стосунки особисто і це не має бути предметом публічних обговорень.