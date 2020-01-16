Трамп влаштував Зеленському блокаду перед інавгурацією: з’явилися нові дані

Віце-президент США Майк Пенс скасував свій візит на інавгурацію президента Володимира Зеленського за вказівкою американського лідера Дональда Трампа.

Такою була помста господаря Білого дому за відмову України розпочати розслідування проти екс-віце-президента Джо Байдена. Про це в інтерв’ю MSNBC заявив Лев Парнас – затриманий соратник адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, передає Bloomberg.

Виявилося, що на зустрічі з помічником Зеленського Сергієм Шефиром команді Зе був облъявлен ультиматум: у разі якщо Україна не оголосить про розслідування проти Байдена, то відносини з США стануть «зіпсованими».

«Це було після мого телефонного дзвінка. Розмова, яку я виклав пану Шефиру, була в основному тим, що мені сказали зробити Джуліані і президент, а потім я повернувся до них, сказавши, що він мені відповість пізніше сьогодні ввечері», – розповів Парнас.

За його словами, після цього Шефір заблокував його в месенджері WhatsApp. На наступний день візит Пенси в Україну був скасований.