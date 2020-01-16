Нардепів з сьогоднішнього дня почнуть карати за кнопкодавство

Закон 404-IX про кримінальної відповідальності за неперсональне голосування народними депутатами набув чинності у четвер, 16 січня. Днем раніше він був опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України».

У Кримінальний кодекс внесли, що за кнопкодавство народних депутатів каратимуть штрафом від 51 до 85 тис. грн.

Також апарат Верховної Ради зобов’язали встановити відеофіксацію голосувань на пленарних засіданнях.

Відтепер нардепи можуть вимагати зупинити голосування, якщо помітять навколо кнопкодавство за іншого політика.

Після цього спікер повинен з’ясувати, чи присутня депутат на засіданні. Якщо ні — голова Ради повідомляє про факт кнопкодавства і доручає Лічильної комісії вилучити картку відсутнього нардепа. Голосування в такому випадку буде проводитися повторно.

Слідом спікер доручає апарату Ради підготувати повідомлення про порушення нардепом вимоги про особисте голосування. Його разом з протоколом, стенограмою засідання і відеозаписом передають голові, який направить матеріали в Держбюро розслідувань.

Також закон дає право акредитованим в Раді журналістам повідомляти про кнопкодавство, додаючи відповідні фото і відео.