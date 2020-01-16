УГО заперечує злив прослушки Гончарука

Управління державної охорони України (УДО) спростувала інформацію про причетність до поширення аудіозаписи наради за участю нібито прем’єр-міністра Олексія Гончарука. І заявили, що їх завданням є недопущення прослуховування посадових осіб.

Про це йдеться в заяві УДО, опублікованому на їх сторінці в Facebook в четвер.

“Інформація про “зливі” аудіозаписи з нібито наради прем’єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!” — підкреслили в УДО.

В управлінні додали, що військовослужбовці УДО “здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, спрямованих на попередження будь-якого прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона”.

Інформацію вони назвали “маніпуляційної та дискредитує військовослужбовців УДО”, повідомляє КП в Україні.

Нагадаємо, напередодні на порожньому до цього youtube-каналі “Як обдурити президента” з’явилося три аудіозаписи діалогу нібито прем’єр-міністра Олексія Гончарука з низкою чиновників. У першій частині запис зроблено так, нібито Гончарук міркує, як президенту потрібно пояснити зміцнення гривні, щоб у нього з’явився відповідь. На другому аудіо учасники переговорів обговорюють курс долара і “ухандоханную соросятами економіку України, на третьому – “індекс Олів’є” і можливий бунт вкладників банків.

Незабаром після появи записів “Наш час” з посиланням на джерело в “Слуги народу” повідомив, що оприлюднена запис змонтована. І що злили її представники державної охорони.

Вчора, 15 січня, відзначалася 28-я річниця створення Управління державної охорони України, з чим УГО привітав спікер Дмитро Разумков.