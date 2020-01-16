Казанський: За підсумками скандалу з прослуховуванням Гончарука ясно одне. Треба негайно звільняти голову СБУ

За підсумками скандалу з прослуховуванням Гончарука ясно одне. Треба негайно звільняти голову СБУ. Тому що коли незрозуміло хто прослуховує перших осіб держави і зливає переговори в мережу з метою викликати політичну дестабілізацію в воюючою країні – це загроза національній безпеці.

Що стосується самих записів, то так і не зрозумів, а чого стільки шуму? Гончарук заявив, що він профан в економіці? Ну так самокритика взагалі-то ознака адекватності.

Мене б швидше насторожило, якщо б він надувся, як індик, і називав себе досвідченим господарником.

Гончарук сказав, що у президента туманні уявлення про економіку? А це сенсація?

Адже саме за такого кандидата люди і голосували – за шоумена, за людину без досвіду держслужби. Голосували як раз тому що не економіст, надивившись до цього на «проффесорів» і економістів.

І чому Зеленський повинен з цього приводу ображатися, якщо він сам старанно створював собі такий імідж, в тому числі з допомогою відомого серіалу?