«Заліз в портал і не дихає»: у Білорусі відбулося незвичайне «ПП» з-за Зеленського

Президент України Володимир Зеленський став героєм конфуз, який стався в Баларуси: рятувальникам надійшов дивний телефонний дзвінок.

Його аудіо опублікував блогер Nexta.

На тому кінці дроту схвильована жінка повідомила, що, нібито, Зеленський застряг в стіні в місті Вілейці. Вона також розповіла, що президент України нібито прилетів в білоруське місто на вертольоті і почав будувати там портал.

Правда, магія не увінчалася успіхом, і Зеленський постраждав, тому місцева мешканка викликала рятувальників.

У свою чергу, рятувальникам, почула подібне, нічого не залишалося, як поцікавитися у жінки станом її здоров’я.

«Добрий вечір! Терміновий виклик! Коротше, тут портал будували, Зеленський, президент України, заліз і не може вилізти, він уже вмирає. Я була з ним на зв’язку, але зв’язок зник. Зруйнуйте цю стіну, витягніть, може йому ще реанімація допоможе», – кричала у слухавку жінка.

Вона підкреслювала, що не п’яна, просила приїхати якомога швидше і повторювала: «Це ж президент України! Ви приїжджайте, я вам все поясню».

Кілька рятувальників вислухали історію жінки, хтось над нею відверто жартував: «Іра, скільки часу ти не п’єш? А Джордж Буш з ним разом? Дивись, бо поїдеш до Новинки (центр психічного здоров’я – ред.). Поїдеш-поїдеш, разом із Зеленським».