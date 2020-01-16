У центрі Києва під виглядом реконструкції побудують будинок висотою 100 метрів

Держархбудінспекція під керівництвом Сергія Кузьміна 19 вересня 2019 року видала дозвіл на будівельні роботи на об’єкті» Реконструкція майнового комплексу — будинку «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 в Шевченківському районі р. Києва «. Про це свідчать дані офіційного сайту Держархбудінспекції України.

Замовником дозволу і проектувальником об’єкта є сам «Київпроект».

У грудні 2017 Департамент містобудування видав «Київпроекту» містобудівні умови та обмеження, в яких погодив реконструкцію будівлі на ділянці площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22. Цей ділянку відповідно до Генплану є територією громадських будівель і споруд та частково середньо – та малоповерхової забудови.





Незважаючи на це під виглядом реконструкції буде побудовано «багатофункціональний комплекс», що включає дві житлові секції на 304 квартири. Спроектована висота комплексу — 100 метрів (орієнтовно — 33 поверхи), хоча згідно з Генпланом на цій ділянці допустимі будинку не вище 4-11 поверхів.

Фактичний відсоток забудови ділянки становить майже 90%, що в три рази перевищує допустимий відсоток забудови.

За даними джерела «Наших грошей», у забудовника при отриманні дозволу ДАБК були відсутні передбачені містобудівними умовами і обмеженнями выводспециально уповноваженого органу охорони культурної спадщини щодо проектної документації, історико-містобудівне обґрунтування для проектування об’єкта будівництва, а також погодження проектної документації Департаментом культури КМДА.

Хто буде будувати висотку

Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд. Це підприємство входить до групи компаній Perfect Group, яку пов’язують з народним депутатом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнко.

З 2017 року 94% акцій ВАТ «Київпроект» належать кіпрській компанії «Кроні Венчерз Лімітед» (Traylory Ventures Limited). 26 квітня 2018 членом Наглядової ради «Київпроекту» як представник «Кроні Венчерз Лімітед» був обраний адвокат Сергій Турчинов. Останній в 2017 році «розіграв» з нинішнім нардепом від ОПЗЖ Столаром Вадимом аукціон з купівлі нерухомості на Печерську. Турчинов є власником ТОВ «Тур-Готель Сервіс», керівником якого є Ярослава Шаманіна, яка керувала вже ліквідованим ТОВ «ТД« Відродження », яким до 2006 року володів Вадим Столар.

Керівником ВАТ «Київпроект» значиться Роман Гладуняк. Це колишній глава Головного управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант кримінального провадження щодо незаконної добудови поверхів у будинку по вул. Паньківській, 25 в Києві.

Роман Гладуняк також є керівником ТОВ «Укржилстрой», і до липня цього року — ТОВ «Арікс». У листопаді 2018 року і лютому 2019 наглядова рада «Київпроекту» дав згоду на укладення договору з зазначеними компаніями про виконання проектних робіт.

Як відомо, «Укржилстрой» нещодавно отримало дозвіл на будівництво «багатофункціонального комплексу» на парковці біля входу в ст. м «Палац Україна» по вул. Велика Васильківська, 107-109. Підрядником будівництва є ТОВ «Спецмехбуд 21», яке входить в групу компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Ісаєнко є бізнес-партнером Андрія Вавріша — колишнього заступника керівника Департаменту містобудування КМДА, після звільнення в 2015 позиціонує себе як девелопер Saga Development.

У свою чергу ТОВ «Арікс» є власником ділянки по вул. Олеся Гончара, 69, де Perfect Group і Saga Development планують побудувати РК «Franklin Concept House». Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд, яке є підрядником на будівництві по вул. Б. Хмельницького, 16-22.