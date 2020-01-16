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У центрі Києва під виглядом реконструкції побудують будинок висотою 100 метрів

16.01.2020

Держархбудінспекція під керівництвом Сергія Кузьміна 19 вересня 2019 року видала дозвіл на будівельні роботи на об’єкті» Реконструкція майнового комплексу — будинку «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 в Шевченківському районі р. Києва «. Про це свідчать дані офіційного сайту Держархбудінспекції України.

Замовником дозволу і проектувальником об’єкта є сам «Київпроект».

 

У грудні 2017 Департамент містобудування видав «Київпроекту» містобудівні умови та обмеження, в яких погодив реконструкцію будівлі на ділянці площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22. Цей ділянку відповідно до Генплану є територією громадських будівель і споруд та частково середньо – та малоповерхової забудови.

 
 

 

Незважаючи на це під виглядом реконструкції буде побудовано «багатофункціональний комплекс», що включає дві житлові секції на 304 квартири. Спроектована висота комплексу — 100 метрів (орієнтовно — 33 поверхи), хоча згідно з Генпланом на цій ділянці допустимі будинку не вище 4-11 поверхів.

Фактичний відсоток забудови ділянки становить майже 90%, що в три рази перевищує допустимий відсоток забудови.

За даними джерела «Наших грошей», у забудовника при отриманні дозволу ДАБК були відсутні передбачені містобудівними умовами і обмеженнями выводспециально уповноваженого органу охорони культурної спадщини щодо проектної документації, історико-містобудівне обґрунтування для проектування об’єкта будівництва, а також погодження проектної документації Департаментом культури КМДА.

Хто буде будувати висотку

Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд. Це підприємство входить до групи компаній Perfect Group, яку пов’язують з народним депутатом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнко.

З 2017 року 94% акцій ВАТ «Київпроект» належать кіпрській компанії «Кроні Венчерз Лімітед» (Traylory Ventures Limited). 26 квітня 2018 членом Наглядової ради «Київпроекту» як представник «Кроні Венчерз Лімітед» був обраний адвокат Сергій Турчинов. Останній в 2017 році «розіграв» з нинішнім нардепом від ОПЗЖ Столаром Вадимом аукціон з купівлі нерухомості на Печерську. Турчинов є власником ТОВ «Тур-Готель Сервіс», керівником якого є Ярослава Шаманіна, яка керувала вже ліквідованим ТОВ «ТД« Відродження », яким до 2006 року володів Вадим Столар.

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Керівником ВАТ «Київпроект» значиться Роман Гладуняк. Це колишній глава Головного управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант кримінального провадження щодо незаконної добудови поверхів у будинку по вул. Паньківській, 25 в Києві.

Роман Гладуняк також є керівником ТОВ «Укржилстрой», і до липня цього року — ТОВ «Арікс». У листопаді 2018 року і лютому 2019 наглядова рада «Київпроекту» дав згоду на укладення договору з зазначеними компаніями про виконання проектних робіт.

Як відомо, «Укржилстрой» нещодавно отримало дозвіл на будівництво «багатофункціонального комплексу» на парковці біля входу в ст. м «Палац Україна» по вул. Велика Васильківська, 107-109. Підрядником будівництва є ТОВ «Спецмехбуд 21», яке входить в групу компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Ісаєнко є бізнес-партнером Андрія Вавріша — колишнього заступника керівника Департаменту містобудування КМДА, після звільнення в 2015 позиціонує себе як девелопер Saga Development.

У свою чергу ТОВ «Арікс» є власником ділянки по вул. Олеся Гончара, 69, де Perfect Group і Saga Development планують побудувати РК «Franklin Concept House». Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд, яке є підрядником на будівництві по вул. Б. Хмельницького, 16-22.

 

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