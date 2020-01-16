Зеленський відкликає свій законопроект про децентралізацію

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою та заступниками голови фракції політичної партії «Слуга народу».

Як інформує ОПУ, він вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та направити його на доопрацювання.

Президент і народні депутати висловили спільну думку, що внесення змін до Конституції щодо реформи децентралізації вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський направив у Верховну раду вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України» (щодо децентралізації). Законопроектом визначається чітка процедура вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/01/16/novost/politika/zelenskij-otzyvaet-svoj-zakonoproekt-decentralizacii#.XiA9tP-loq0.twitter