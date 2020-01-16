Прослушка у Гончарука показала, що керівництво Кабміну, Нацбанку і Президент взагалі не рубають в економіці

Гончарук чесно розповів керівництву уряду і Нацбанку, що думає про свою компетентності та компетентності президента. Ілюзій немає.

Записи тільки зміцнять позиції Гончарука.

Таку думку висловив сьогодні вранці в Фейсбуці відомий журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов.

1. Нічого незаконного або аморального на записах немає.

2. Президент ніяк не відреагував на записи з кабінету голови ДБР Труби, де начальник відомства дає незаконні вказівки підлеглим приймати рішення в інтересах глави ВП Андрія Богдана. За даними записів ніякого розслідування немає, порівняно з цим запису з Кабміну — це просто дитячий лепет.

3. Потужна інформаційна кампанія ряду близьких до Коломойському депутатів проти Гончарука і Рожкової стане для західних партнерів ще одним аргументом, що уряд виступає противагою впливу олігарха, і Захід буде продовжувати політичну підтримку Кабміну.

4. В Україні президенти ніколи не змінюють прем’єр-міністрів з-за ось таких безглуздих і смішних розмов — прем’єр-міністрів змінюють тільки якщо вони стають конкурентами президента. Але Зеленський призначає на всі вищі посади людей, хто ніякої конкуренції йому не складе. Тому Гончарук залишиться зручною комунікаційним каналом.

5. Є загроза відставки Гончарука? Так. Але рішення Зеленський буде приймати виключно виходячи з поточних рейтингів. Не думаю, що це станеться раніше проведення місцевих виборів 2020-го року. Якщо рейтинг «Слуги народу» під вибори буде падати, і його треба буде реанімувати — тоді можливо. Або якщо результати виборів будуть визнані провальними — тоді теж можливо.

Напередодні ввечері Бутусов навів ще такі оцінки щодо опублікованій прослушки у Гончарука:

«1. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук чесно розповів керівництву уряду і Нацбанку, що думає про свою компетентності та компетентності президента. Ілюзій немає.

2. Нічого аморального не прозвучало.

3. Очевидно, що керівництво Кабміну і Нацбанку не розуміє суть економічної політики, яку вони повинні взагалі-то визначати. Судячи з розмови цієї економічної політики в багатьох сферах взагалі-то немає.

4. Рандомная розстановка кадрів призводить до несподіваних імпровізацій — шоу свої правила.

5. Подібного роду розмови, де-то в більш різкою, де-то в більш делікатній формі, проходять зараз в кожному міністерстві і відомстві, на кожному держпідприємстві. Люди намагаються розтлумачити один одному реальність.

6. У відносинах між президентом і прем’єром немає жодної корупційної логіки. Це дуже добре. Правда, і іншої зрозумілою один одному логіки теж немає. Поки немає. Або вже немає.

7. Логіка у влади є у того, хто здобув запис розмови і викинув її на телеграм-каналі. Цей хтось не любить і Гончарука та Рожкову, і має своєю депутатською групою для трансляції цього сигналу. Хто б це міг бути? І що він каже про президента і прем’єра в особистій бесіді в компанії близьких людей?

8. Щоб будувати державу, треба об’єднувати і просувати його не навколо особистих симпатій, а навколо глобальних цілей, стратегій та програм. Хороша комунікація — це двостороння траса для управлінських рішень».

Вставлю свої «5 копійок». Злита вчора в мережу прослуховування наради у Гончарука однозначно засвідчила, що він — нинішній прем’єр-міністр — абсолютно не розбирається в економіці (сам в цьому чесно зізнався), також нічого в ній не розуміє Зеленський.

А це — неприпустима і дуже небезпечна ситуація для країни!

Згадаємо всіх попередніх президентів. Кравчук мав фінансова освіта — хоча реально був слабкий в економіці і допустив гіперінфляцію. Кучма більш-менш розбирався в економіці. Ющенко мав економічна (бухгалтерська) освіту, але, правда, був від природи тупеньким. Янукович — повний ідіот, зате компенсував це ступінь «доктор економічних наук» та званням «проФФесор», і при ньому був Азаров. Порошенко, треба визнати, володів економічними знаннями, та от тільки його більше турбувало, як набити свої кишені…

Тобто, всі колишні президенти вважали себе чи називали себе розбираються в економіці.

Також майже всі колишні прем’єр-міністри володіли економічними знаннями — Яценюк, Азаров, Тимошенко, Кінах, Ющенко. Винятком був хіба що Гройсман з його фейковим дипломом, але при ньому хоча б президент (Порошенко) розбирався…

Так що зараз у даному аспекті все дуже погано: і президент, і прем’єр — бовдури в економіці.

При цьому дійсно вони допустили просто дику ситуацію з економічної точки зору. Україна стала світовим лідером по зміцненню нацвалюти в минулому році — це просто жахливо! Тоді як всі країни намагаються, навпаки, послабити свої валюти, щоб тим самим допомагати своїй економіці.

Природно, настільки потужна ревальвація гривні додатково і дуже потужно вдарила по промисловості, яка падає останні 6 місяців поспіль. Крім того, продовжує зростати негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами — незважаючи на рекордний торішній урожай (і рекордний агроекспорт).

Про все це ваш покірний слуга багато писав.

Причому, залучати гроші через ОВДП можна і потрібно було взагалі без ревальвації гривні — з застиглим курсом на рівні близько 28 грн за дол (хоча для економіки ще правильніше і краще було б потроху девальвувати гривню). Нацбанк опустив курс до 23, знаходячи ідіотські пояснення нібито вигоди від ревальвації. Правда, починаючи з кінця минулого року, здається, вирішив потроху виправлятися, і на сьогодні курс вже піднявся до 24 грн за дол.

Звичайно, Зеленському треба якнайшвидше змінювати Гончарука на таку людину, яка знає економіку.

Втім, ще краще було б для України, якби Зеленський і сам звалив скоріше. З того, що він встиг накоїти («СПИСОК ЗЕЛЕНСЬКОГО на 10.01.20«), абсолютно очевидно, що президентство — це не його справа… Нехай виступає на корпоративах…