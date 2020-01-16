Нинішня влада в Україні може лише погіршувати, руйнувати, валити і істерити — політолог

Все справедливо: якщо ти сам набрав в команду вічних ідіотів, то отгребай приниження по повній…

Незалежно від того, що було сказано про президента, хто саме це записав і чому цей «злив» потрапив в широкий ужиток, все погано. Так чи інакше, це називається експрес і демонстративна.. де-легітимізація.

Таку думку озвучив сьогодні у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Відверті безсторонні вислови чинного прем’єра на адресу діючого президента. Це не просто банальне приниження за людськими ознаками — «він — ніхто і звати його ніяк». Це явне і прискорене (ох вже цей горезвісний турборежим) руйнування вертикалі подчиняемости і будь ієрархії.

Що повинні прочитати ті самі розгублені еліти, так до кінця і не повірили у здатності нової команди? «Ну хто такий цей ваш Зеленський?», якщо навіть рідкісне боягузливе і випадкове істота ні в що не ставить президента.

Тому всі ці його (президентські) грізні рознесення в кіношному залихватском стилі — «ну що там з чортами?! — і ламаного гроша не варті. Немає в нього ні авторитету, ні внутрішньої легітимності, ні вертикалі жорстких виконавців, ні сили, щоб слова перетворювати в конкретні дії.

Ось що тепер повинні зрозуміти інші вертикальщики, швидко переварити все це, м’ясоїдно посміхнутися і продовжити нахабніти…

Про реальні робочі компетенції цієї команди говорити немає сенсу в принципі. Навіщо? Це виключно пустопорожні «бла/бла-люди» з опущенческими моральними якостями, з недорікуватістю замість інтелекту, з абсолютно відсутнім досвідом реальної практичної роботи і з обмеженими горизонтами уявлення про державу).

Що може ця команда? Тільки погіршувати, руйнувати, валити і істерити…

Втім, найбільше вразив, звичайно ж, сам Гончарук. Порожній, безглуздий і огидний тієї самої отвратительностью, яка змушує гидливо кривитися при його присутності. Але настільки нахабний, петушинистый, агресивний і самовпевнений, що у багатьох екзальтованих німфеток цілком може захопити дух.

Хлопець з глухого нізвідки, без виразного бекграунду, з особою, явно відображає страх перед реально сильними людьми.

Чисте нульове місце. Яка приголомшливо швидко знахабніло і заматерело.

Неймовірно показове переродження. Юнак у прихованих «гумових шортиках» нині активно інтригує, скрізь суне таких же ноунеймов, розставляє дрібних щурячих смотрящих в галузях — енергетика, регулятори, митниця, навіть архітектурні погоджувальні)…

І адже вибору у Зеленського особливого немає. Не звільниш? Не вимагатимеш відставки? Тільки переконливо доведеш, що ти, дійсно, ніхто. І що навіть Гончарук сьогодні головний)…

Вимагатимеш відставки — ламаються численні тіньові домовленості з різними групами впливу. Особливо з пинчуковскими). А адже ти занадто слабкий та мало на що впливаєш..

Але як все/таки дивитися в очі людині, яка тебе так відверто паплюжить і вмочує в котяче лайно?

Тим не менш, все справедливо: якщо ти сам набрав в команду вічних ідіотів, то отгребай приниження по повній)…

Карма — вона іноді така кусюча…