Україна йде до дефолту, а в іншому, прекрасна маркіза, все добре, все добре

Якщо президент Зеленський найближчим часом не змінить економічний блок уряду з прем’єром Гончаруком на чолі, то сам стане співучасником того, що «соросята» криміналом не вважають. Тому що економічна і соціальна ситуація в країні дійсно котиться до катастрофи.

У нас в країні черговий камінг-аут — в інформ-простір вкинуті перші частини (з чотирнадцяти?) розмови прем’єр-міністра Гончарука з міністрам економічного блоку, керівництвом Нацбанку та іншими високопоставленими чиновниками.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

Зміст записаної розмови: президент Зеленський вкрай стурбований тим, що відбувається в економіці і для нього треба придумати переконливе пояснення.

Скандал? Скандал!

І так звані «соросята» явно за узгодженою партитурі почали відмазувати свого прем’єра: мовляв, Володимир Зеленський не повинен звертати на це уваги, бо на записах ніякого криміналу.

Я поясню, в чому кримінал!

У розмові прем’єр і ті, хто у нас завідує економікою, визнають, що доходів в бюджет надходить помітно менше, ніж необхідно, економічне зростання вдвічі менше, ніж планувалося, в бюджеті вже дірка в 50 млрд гр, яка має тенденцію до розширення до 100 млрд гр. Тобто, країна рухається до дефолту.

Співрозмовники розуміють, що це — невиплати зарплат, пенсій, допомог і стипендій, збої в банківській системі, що призведе до бунтів вкладників банків і соціального вибуху.

При цьому вони поняття не мають про причини того, що відбувається (хоча вона очевидна — це саме їхнє бездарне і хапке на руку управління економікою!), вони не шукають шляхів, як зупинити насувається криза, не виробляють антикризові заходи, що не збираються залучати антикризових фахівців.

Ні, їх хвилює тільки, як переконливо наспівати заданому правильні питання Зеленському якусь туфту. Втюхати президенту: те, що виглядає лайном, насправді шоколад. І що все добре, прекрасна маркіза, і можна і далі збагачуватися на піраміду ОВДП та інших схемах і виписувати собі захмарні премії «за успіхи в економіці».

Ось це і є справжня біда, а не те, що нетямущий прем’єр вважає президента пустоголовым.

Так от, якщо президент Зеленський найближчим часом не змінить економічний блок уряду з прем’єром Гончаруком на чолі, то сам стане співучасником того, що «соросята» криміналом не вважають. Тому що економічна і соціальна ситуація в країні дійсно котиться до катастрофи.

P. S. Але якими ж непрофесійними, безпорадними і підлими виглядають учасники «ради в Філях»…