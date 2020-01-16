У Сенаті США оголосили розклад перших днів слухань з імпічменту

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнел офіційно оголосив розклад заходів в контексті проведення судового процесу в справі імпічменту глави Білого дому в верхній палаті Конгресу США.

З відповідною заявою законодавець виступив у середу в сесійній залі Конгресу, повідомляє американське видання The Hill.

“Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл офіційно оголосив розклад перших днів судового процесу з імпічменту президента Трампа в Сенаті після того, як Палата представників офіційно повідомила про призначення своїх менеджерів (з імпічменту – ред.)”, – зазначається в повідомленні.

Так, менеджери з імпічменту від демократів повинні опівдні четверга, 16 січня офіційно представити статті звинувачень у сесійній залі. У цей же день, о 14-й годині за місцевим часом запланована процедура складання присяги верховного судді Джона Робертса перед усіма сенаторами, який головуватиме на судових слуханнях у верхній палаті Конгресу США.

Проведення вступних промов у судовому процесі з імпічменту, що стане фактично початком слухань у Сенаті, заплановане на вівторок, 21 січня.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 15 січня, демократична більшість у Палаті представників оголосила про призначення семи менеджерів з імпічменту, які виконуватимуть роль прокурорів під час судового процесу в Сенаті США.

Цього ж дня нижня палата прийняла резолюцію про передачу офіційних статей обвинувачення президента по справі імпічменту до Сенату США.