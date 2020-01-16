В ОРДО пройде верифікація всіх пенсіонерів: названо терміни та умови

У соціальній мережі з’явилася інформація про те, що на території ОРДО в період з 1 лютого по 30 травня 2020 року нібито пройде верифікація всіх пенсіонерів.

Відповідний пост опублікував в твіттер користувач, що працює під ніком hochu_domoy.ua. В публікації сказано:

«З 1-го лютого по 30 травня 2020 року в дірі пройде ВЕРИФІКАЦІЯ ВСІХ ПЕНСІОНЕРІВ З 1-го лютого кожен пенсіонер повинен ОСОБИСТО прийти до пенсійного фонду та надати певний пакет документів. Грошей у республіки мало — треба відрізати баласт».

Підконтрольні ОРДО ресурси пишуть, що пенсіонерам необхідно принести «паспорт ДНР» або український паспорт, обов’язково з місцевою пропискою.» Якщо в українському паспорті стоїть прописка в інших областях України, або на території Донецької області, підконтрольної Україні, то необхідна ще адресна довідка. У той же час, працюючі пенсіонери зобов’язані надати трудову книжку. У заяві, виданому в «Пенсійному фонді республіки» пенсіонери повинні вказати номер телефону місцевого мобільного оператора «Фенікс».

Крім того, зазначається, що якщо пенсіонеру більше 80 років або у нього інвалідність 1-2-ої групи, то співробітники ПФ приїдуть додому.



