В Україні триває ліквідація банку 61

У 2019 році вкладники банків-банкрутів отримали 834 млн грн гарантованого відшкодування. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення ЛигаФинансы з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

На 1 січня 2020 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічується 74 банку. Загальна сума акумульованих коштів становить 11,67 млрд грн.

Протягом 2019 року сума регулярних зборів до ФГВФО перевищила 3,69 млрд грн.

За даними ФГВФО, з 2012 року на 1 січня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків-банкрутів становила 89,74 млрд грн.