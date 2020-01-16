У Києві планують за сім років побудувати 14 станцій метрополітену

Згідно з Генпланом Києва у столиці з’явиться четверта лінія метро, також у планах розробників запустити п’яту лінію підземки. Крім того, на вже існуючих лініях планується добудувати нові станції. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення ЦТС з посиланням на Генплан Києва.

Перший етап будівництва триватиме сім років, протягом яких планують побудувати 16,4 км ліній метрополітену, а також 14 нових станцій.

Святошинсько-Броварскаую лінію подовжать від ст. “Академмістечко” в бік зупинного залізничного пункту “Новобіличі”, а Сирецько-Печерську від ст. “Сирець” на північний захід у бік житлового масиву Виноградар. Також відкриють нову станцію “Львівська брама”.

На Оболонсько-Теремковской лінії проведуть відгалуження від ст. “Іподром” вздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценко. Також у планах Подільсько-Воскресенська лінія – будівництво від ст. “Глибочицька” до ст. “Райдужна”.

Введуть в експлуатацію/спорудять другий пересадочний вузол між станціями “Золоті ворота” і “Театральна”. На Святошинсько-Броварській лінії побудують другий вхід-вихід на ст. “Вокзальна”.