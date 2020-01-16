Принц Гаррі продовжує виконувати «королівські обов’язки»

Принц Гаррі, який недавно відмовився від королівських привілеїв, був помічений у Букінгемському палаці. Принц візьме участь у жеребкуванні чемпіонату світу з регбі, у якому візьмуть участь команди з 21 країни. Таким чином, Гаррі продовжує виконувати «королівські обов’язки».

Меган Маркл не стала супроводжувати чоловіка і чекає принца з дитиною у Канаді, повідомляє DailyMail.

Меган Маркл. Фото: DailyMail

Це перший публічний захід, у якому візьме участь Гаррі після «скандалу в сім’ї». Принц навіть опублікував в Instagram відеозвернення, у якому привітав учасників чемпіонату.

У своїй промові Гаррі заявив про важливість не тільки фізичного здоров’я, а й психічного стану людини, а також закликав позбавлятися стереотипів. Також принц прорекламував нову Хартію психічного здоров’я, яка була запущена в рамках чемпіонату з регбі.

Західні ЗМІ повідомляють, що Гаррі повинен укласти договір із Єлизаветою II щодо фінансування, збереження титулів та своїх обов’язків у королівській родині. За деякими даними, королева наполягала, щоб її чиновники врегулювали питання відмови принца Гаррі від королівських привілеїв за кілька днів, але експерти стверджують, що це займе набагато більше часу.