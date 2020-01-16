«Куля розірвала плечову артерію»: у Дніпрі врятували пораненого ворожим снайпером бійця ЗСУ

У Дніпрі лікарі врятували 41-річного бійця ВСУ Романа, якого в районі Водяної на Донбасі важко поранив ворожий снайпер.

За словами головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, у військовослужбовця Романа було мало шансів залишитися в живих, але медики зробили неможливе.

«Куля розірвала плечову артерію, розбила грудину і залишила мало шансів залишитися живим і зберегти руку. Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставивши судинний протез і зупинивши кровотечу — втрата крові більше двох літрів. Ризикуючи в негоду, доставили в Дніпро Мечникова. Реанімація. Операції позаду», — пише Сергій Риженко на своїй сторінці в соцмережах.